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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج «فرصة تانية»: العمل رومانسى اجتماعى وياسمين صبرى تظهر بشكل مختلف تمامًا

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:19 م
المخرج مرقس عادل
المخرج مرقس عادل
حسن أمين
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قال المخرج مرقس عادل إن مسلسله الجديد «فرصة تانية»، الذى تؤدى بطولته الفنانة ياسمين صبرى، دراما رومانسية اجتماعية، مشيدًا ببطلة العمل التى رأى أنها «فنانة كبيرة وتتمتع بموهبة رائعة وطاقة تمثيلية كبيرة».
وأضاف «عادل» فى حواره مع «الدستور»، أن أزمة فيروس «كورونا المستجد» لم تؤثر على جدول تصوير العمل، إذ إنه نجح فى إنهاء تصوير ٨٠٪ من المشاهد قبل انتشار الوباء. ويكثف «عادل» تصوير المشاهد المتبقية للانتهاء من مشاهده بالكامل أواخر الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتجهيز الحلقات لعرض المسلسل فى رمضان المقبل.

■ كيف وقع الاختيار على «فرصة تانية» ليكون بوابة دخولك الماراثون الرمضانى لأول مرة؟
- بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، وهو تجربتى الأولى فى إخراج الدراما التليفزيونية، أسندت لى شركة «سينرجى» إخراج مسلسل تليفزيونى ليُعرض فى الماراثون الرمضانى، وعُرض علىّ أكثر من سيناريو لأفاضل بينها، واخترت مسلسل «فرصة تانية» للمؤلف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ورشحنا الفنانة ياسمين صبرى لخوض بطولة العمل.
■ ماذا عن أول منافسة فى الشهر الفضيل؟
- أحسست بحماس كبير، فالمشاركة فى الماراثون الرمضانى ليست أمرًا هينًا، لأن المنافسة تضم مسلسلات كثيرة ستُعرض فى وقت محدود، وهذا بالطبع يختلف عن تجربتى الأولى فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، الذى كان يضم ٤٥ حلقة، فهذا العدد الكبير من الحلقات كان يعطينى متسعًا لعرض العمل على مدار ما يقرب من ٣ أشهر، نظرًا لطبيعة عرض المسلسل التى تكون ٥ حلقات فقط فى الأسبوع، أما فى مسلسل «فرصة تانية» فلا بد من أن أجذب المشاهد بقدر الإمكان لأحداث العمل التى لا بد من أن تكون سريعة، لأنه يقدم فى ٣٠ حلقة فقط بشكل يومى.
■ ما خطتك لجذب المشاهد؟ وهل شعرت بالقلق بسبب انتقاد الجمهور أداء ياسمين صبرى فى العام الماضى؟
- مسلسل «فرصة تانية» دراما رومانسية اجتماعية، تتشعب خلاله الكثير من الخطوط الدرامية التى تتداخل فيها قصص اجتماعية تختلف تمامًا عن مسلسلى السابق، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.
أما فيما يخص ياسمين صبرى، فلم ألتفت للانتقادات تلك، خاصة أننى لست مخرج مسلسل «حكايتى» الذى تعرض للانتقادات العام الماضى، وفضلت التركيز فقط فى التحضيرات الخاصة بمسلسلى «فرصة تانية» لخروجه بشكل مختلف يليق بالجمهور المصرى والعربى.
هدفنا هو تقديم عمل جيد للمشاهد، وبالنسبة لياسمين فهى فنانة كبيرة وتتمتع بموهبة رائعة وطاقة تمثيلية كبيرة، وستظهر للجمهور بشكل مختلف تمامًا عن الأعمال التى قدمتها خلال السنوات الماضية.
■ كيف أثر انتشار فيروس «كورونا المستجد» على التصوير؟
- لم يتأثر جدول تصوير العمل بانتشار «كورونا»، لأننى أنهيت تصوير٨٠٪ من المشاهد قبل دخول الوباء مصر، وبمجرد علمى بالأمر أعطيت فريق العمل إجازة لمدة ١٠ أيام، حتى ندرك سبل الوقاية من الفيروس، وحينما استأنفت التصوير حرصت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقللنا عدد الأشخاص الموجودين فى اللوكيشن. كل ما فى الأمر أن قرار حظر التجوال الجزئى دفعنى لتقليص عدد ساعات التصوير، وهناك متسع لذلك فى خطتى، لذا لم يكن ذلك تعطيلًا، خاصة إن كان فى إطار حماية فريق العمل من العدوى.
وبدأت فى عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، خلال الفترة الماضية، استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.
لكن أكثر ما أرهقنى هو التنقل بين مواقع التصوير، فدراما العمل تستلزم التصوير فى أكثر من موقع، بالتجمع والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وبعض المناطق فى مصر الجديدة والمريوطية، بجانب مدينة الإنتاج الإعلامى.
■ هل واجهتك صعوبة بسبب مشاركة أكثر من نجمة فى العمل؟
- لا، بالعكس، فمشاركة أكثر من فنانة لديها تاريخ فنى ورصيد أعمال كبير فى المسلسل رفع من أسهمه، حتى وإن كان هناك بعض الحواجز بين الفنانات فإن كل ذلك يذهب فى بروفات القراءة، وفى النهاية أرى أننى محظوظ بفريق عمل المسلسل، فالجميع متحمس ويحرص على مصلحة العمل.
■ ما تقييمك لتجربة «حواديت الشانزليزيه»؟
- مسلسل «حواديت الشانزليزيه» كان تجربة مختلفة بالنسبة لى، خاصة أنه كان التجربة الأولى لى فى إخراج المسلسلات التليفزيونية، وكان تحديًا كبيرًا لى فى ظل أنه مسلسل طويل، وأعتبره نقطة تحول فارقة فى مشوارى الإخراجى، وفوجئت بردود الأفعال القوية من قبل الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل عرض خارج السباق الرمضانى، فكان تحديًا كبيرًا لى ولصناع العمل. وفى الحقيقة النجاح الذى حققه فاق كل توقعاتى، إذ حقق نسبة مشاهدة كبيرة واستمتعت بهذا العمل، وقد كان مختلفًا عن الأعمال الدرامية التى قُدمت خلال السنوات الأخيرة على التليفزيون نظرًا لطبيعة أحداثه التى وقعت فى زمن الخمسينيات.
■ هل هناك جزء ثانٍ من العمل؟
- فى الحقيقة لا أعلم حتى الآن إن كانت الشركة المنتجة ستقدم جزءًا ثانيًا من العمل أم لا، فلم يتواصل معى أحد فى هذا الشأن مطلقًا، ولكنى على المستوى الشخصى أتمنى تقديم جزء جديد من المسلسل وتكرار هذة التجربة الممتعة.

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