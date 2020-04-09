إيطاليا تتصدر.. وفيات «كورونا» تتخطى حاجز الـ90 ألفا في العالم

تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الـ90 ألفا في العالم، بحسب تعداد فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية.وسجل أكثر من نصف الوفيات التي بلغت 90938 في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.وسجّلت إيطاليا أكبر حصيلة مع 18279 وفاة، تليها اسبانيا مع 15238 وفاة، ثم الولايات المتحدة مع 14830 وفرنسا 10869.وتأكدت إصابة 1،534،426 إصابة.