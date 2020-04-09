أسهم أوروبا تختم أفضل أسبوع منذ 2011 بدعم تحفيز أمريكي

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية، للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مع تعزز المعنويات بفضل أحدث جولة تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمكافحة فيروس كورونا.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.6 بالمئة ليختم أسبوعا اختصرته العطلات على صعود 7.4 بالمئة - هو الأفضل له منذ2011.وتصدر المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن، مكاسب البورصات الأوروبية الرئيسية، بصعوده 2.9 بالمئة.تدعمت الثقة ببيانات تظهر تباطؤ وفيات فيروس كورونا بالمستشفيات الفرنسية، وانحسار عدد حالات الإصابة الجديدة في إسبانيا، لكن عامل الدعم الرئيسي، تمثل في قفزة مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي برنامجا قيمته، 2.3 تريليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية والشركات.طغى ذلك على بيانات تظهر تجاوز طلبات إعانة البطالة الأمريكية، عتبة الستة ملايين طلب للأسبوع الثاني على التوالي.وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا نيويورك، "مجلس الاحتياطي سيشتري الدين عالي المخاطر ومن المتوقع أن يبقي ذلك موجة الانتعاش الحاد هذه لفترة أطول بعض الشيء.