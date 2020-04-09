الاحتفال بالذكرى الثالثة لشهداء طنطا دون حضور شعبى

احتفلت إيبارشية طنطا وتوابعها أمس بالعيد الثالث لاستشهاد 30 من أبنائها الأبرار خلال حادث التفجير الذي وقع يوم أحد الشعانين عام ٢٠١٧ بكنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة أبي النجا بطنطا.وتزامنًا مع هذه الذكرى ومراعاة للظروف الاحترازية الراهنة، زار نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها المزار الذي يحوي رفاتهم وقام بعمل تمجيد لهم، وأقيمت احتفالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت كلمة لنيافته.