99 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 99 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1374 حالة.وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 حالة، فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109 حالات.وأهابت "الصحة المغربية" بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية.