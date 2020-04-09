إيبارشية أسيوط تواصل بث عظات «رسائل سماوية»

تواصل إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف الإيبارشية على بث سلسلة العظات الروحية "رسائل سماوية"، وذلك عبر البث المباشر بالصحفة الرسمية للإيبارشية.ويقدم سلسلة عظات "رسائل سماوية"، كهنة إيبارشية أسيوط بهدف التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.