ذكرى استشهاد الرائد ماجد صبري وشرطيين على يد الإرهاب الغادر في سيناء

في مثل هذا اليوم التاسع من أبريل من العام الماضي، شهدت منطقة الشيخ زويد في شمال سيناء استشهاد الرائد ماجد أحمد صبري وشرطيين واثنين من المدنيين الذين اختلطت دمائهم الذكية برمال أرض الفيروز، إثر حادث إرهابي خسيس نفذه أحد العناصر التكفيرية في منطقة سوق الثلاثاء بالشيخ زويد.ووفقا لبيان وزارة الداخلية، وقتها فقد شهدت منطقة سوق الثلاثاء بالشيخ زويد، قيام شخص انتحاري يبلغ من العمر 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من قوة أمنية، أثناء مطاردة الشرطة له، مما أسفر عن استشهاد رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاون المباحث وفردي شرطة و2 من المدنيين، وإصابة 29 من أهالي الشيخ زويد.وشيع جثمان الشهيد الرائد ماجد صبري رئيس مباحث الشيخ زويد، إلى مثواه الأخير في قرية الطويلة، التابعة لرئاسة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.