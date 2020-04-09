الأنبا مكاريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي «أون لاين»

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم، الاجتماع العام الأسبوعي دون حضور من الشعب من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.وتحرص إيبارشية المنيا على بث جميع انشطتها الكنيسة دون حضور عبر البث المباشر، في إطار حرصها على التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.