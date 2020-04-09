حبس تاجر مخدرات في شبرا 4 أيام

أمرت نيابة شبرا مصر الجزئية، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مكافحة المخدارت بالقاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا مصر يتاجر في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بمنطقة سكنه بدائرة القسم.وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 جرام – كمية من مخدر الكوكايين وزنت 17 جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرام – 30 قرص مخدر لعقار الأبتريل – طبنجة – 13 طلقة 9 مم - مبلغ مالي قدره 317 ألف جنيه – 2 سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول – ميزان).وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.