ضبط أصحاب فيديو تقطيع نبات البانجو داخل منزل بالدقهلية

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص أثناء قيامهم بتقطيع نبات البانجو المخدر بأحد المنازل.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص (عاطل، عامل، مبيض محارة) مقيمون بمحافظة الدقهلية، وجرى ضبط الأول والثاني وبحوزتهما 2،5 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار، وجاري العمل على ضبط المتهم الهارب، والعرض على النيابة.