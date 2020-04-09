القبض على طالب بتهمة تزوير محررات رسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الخبر بمقابل مادي.وكان قد نشر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير شهادات جامعية معتمدة وشهادات خبرة بمقابل مادى.وتبين أن مرتكب الواقعة (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية)، حيث ضُبط وبحوزته هاتف محمول يحتوي المشاركات المشار إليها ورسائل متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية نظير مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.