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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:54 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، حملة موسعة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز الفتح وتنفيذ 232 قرار إزالة خلال يوم واحد من الحملات التي استهدفت قرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وانطلقت الحملة بمشاركة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء بأولاد سراج التابعة لقرية الفيما بمركز الفتح كما استكملت الحملات جهودها وتمكنت من تنفيذ 232 قرار إزالة بـ5 مراكز منها 76 قرار بمركز ديروط بمشاركة حسام محمدين رئيس المركز و35 بمركز القوصية بمشاركة هويدا شافعى رئيس المركز و67 بمركز منفلوط بمشاركة مدحت القاضى رئيس المركز و17 بمركز أبنوب بمشاركة تاج أبو سداح رئيس المركز و37 بمركز الفتح بمشاركة نبيلة على محمود رئيس المركز ونوابهم.

وأوضح محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع احالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة
أسيوط: تنفيذ 232 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

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