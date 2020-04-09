محافظ مطروح يبحث إقامة منطقة حرفية لتوفير فرص عمل للشباب

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماعا مع قيادات المحافظة، لبحث مقترح إقامة منطقة حرفية جديدة لمنطقة الكيلو 9 على الطريق الساحلي بمدخل مدينة مرسى مطروح، لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة مع استغلال الإمكانيات الموجودة بالمحافظة، خاصة أنها تتميز بمنتجات حرفية لها طابع خاص تلقى رواجًا اقتصاديًا كبيرًا، مما يعود على أصحاب تلك الحرف بالنفع.ووجه المحافظ، بشكيل لجنة لفحص قطعة الأرض المقترحة والتي تبلغ مساحتها نحو 1112 مترًا، ووجه مديرية الإسكان بإقامة سور على قطعة الأرض منعًا لأي محاولة تعد عليها مستقبلًا مع إزالة أي صور بناء أو تعديات حالية، وعمل المقايسات الفنية اللازمة لتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.وأوضح المحافظ، أنه سيتم عمل دورات تدريبية للشباب الراغبين بعمل مشروعات في المنطقة الحرفية المقترحة، مع أهمية دراسة التسويق الجيد لمنتجاتهم بالمعارض المقامة في مطروح والمحافظات الأخرى.