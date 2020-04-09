محافظ مطروح يبحث استغلال مياه الصرف الصحى بالضبعة بعد معالجتها

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماعا مصغرا للوقوف على كيفية استغلال مياه الصرف الصحي بالضبعة بعد معالجتها الثلاثية، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديري الإدارات المعنية.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، أنه تم إنشاء محطة تحلية المياه الثلاثية بالضبعة بطاقة 14 مترًا مكعبًا يوميًا، وجرى طرح عدة مقترحات للاستفادة منها، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي والبيئي الأمثل، مشيرا إلى أنه اقترح عمل ترعة لصرف المياه أو تخصيص قطعة أرض بجوار خزان مياه الصرف تستخدم في الزراعة غير المثمرة، وسيتم عمل دراسات جدوى بالمقترحات، ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع لتحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة بالتقنية الثلاثية.