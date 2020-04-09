رئيس اتحاد العمال: السيسى منحاز للعمال منذ توليه السلطة

أكد النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما منحاز للعمال منذ توليه السلطة، وما حدث اليوم يؤكد ذلك.وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفقد بعض أماكن الإنشاءات شرقي القاهرة، صباح اليوم، حيث شدد الرئيس على ضرورة مراعاة العاملين والالتزام بالإجراءات الوقائية لهم.وقال رئيس اتحاد العمال، إن تفقد الرئيس اليوم، للعمال في موقع عملهم يوضح مدى إنسانية الرئيس واهتمامه الشديد بمصالح المواطنين، خاصة العمال، مشيرا إلى أن الرئيس خلال هذه الزيارة قال: "الناس دي يوميتها كام.. لو قعد في بيته حيصرف منين"، وهذا يدل على مدى اهتمامه بالعمال ورعايتهم.ولفت المراغي، إلى أن موقف الرئيس اليوم، هو رسالة لأصحاب الأعمال بضرورة الاهتمام ورعاية العاملين وتوفير أقصى درجات الحماية، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لهم، خاصة ارتداء الكمامات نظرًا لأن طبيعة عملهم تتطلب التواجد وسط مجموعات عمل.وأشار المراغي إلى توجيهات الرئيس بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وصرف دعم مادى لهم، والتشديد على توصيل هذا الدعم دون تجمعات أو ازدحام قد يعرضهم للعدوى.