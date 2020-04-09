رئيس ميناء دمياط والقيادات يتبرعون بـ20% من رواتبهم لـ«تحيا مصر»

قرر اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وجميع قيادات هيئة الميناء، المشاركة بالتبرع بنسبة 20٪ من إجمالي الراتب الشهرى لكل منهم لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر للمساهمة في ما تتخذه الدولة من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، نظرا للظروف الحالية التى تمر بها مصر.وقال عوض في تصريحات له اليوم الخميس، إن هيئة ميناء دمياط، تحرص على استمرار مشاركتها المجتمعيه ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة من خطوات وقرارات تهدف إلى رفع الضرر عن كاهل المواطن المصري ودعم العمالة غير المنتظمة.