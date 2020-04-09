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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يعلن آليات صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:42 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة والتموين والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي للمرأة وممثلو الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة في هذه الظروف الدقيقة التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أي تزاحم او تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التي تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التى قررها الرئيس بصورة كريمة.

من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقررة اللجنة المعنية بقواعد بيانات العمالة المتضررة، نتائج الاجتماعات التى تم عقدها على مدار الفترة الماضية للاتفاق حول الآليات التنظيمية لصرف المنحة، مشيرة إلى الجهود التى تمت لتنقية قوائم المسجلين، من أجل حذف الأسماء المكررة، لضمان أكبر قدر من الحوكمة لهذه المنظومة.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين ١٣ ابريل وحتى الخميس ١٦ أبريل، لكل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل الخميس ٩ أبريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

وتمت الإشارة إلى أنه سيصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:

مساندة العمالة غير المنتظمة
"تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى".

ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.

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