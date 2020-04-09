908 وفيات و42282 مصابًا حصيلة ضحايا «كورونا» فى تركيا

أعلن وزير الصحة التركية، مساء اليوم الخميس، عن اكتشاف 4056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 42282 مؤكدة حتى اليوم.وأوضح الوزير التركي، في بيانه، أن الوزارة سجلت أيضا وفاة 96 حالة جديدة بسبب كورونا، ما يرفع عدد الوفيات الكلي إلى 908 حالات حتى الآن، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض إلى انتقادات حادة بسبب تستره على تفشي الوباء، ورفضه الاعتراف بوجود حالات مصابة، ما ساعد في تفشي الوباء بصورة غير مسبوقة.