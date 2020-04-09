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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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12 مليون جنيه تفصل الزمالك عن عمر جابر
الخميس 09/أبريل/2020 - 05:45 م
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طلب مسئولو نادي الزمالك من عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بتخفيض قيمة عقده مقابل الانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.
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