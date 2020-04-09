فلسطين: لا إصابات جديدة بـ«كورونا» اليوم

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) حتى الآن.وأضاف ملحم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، حول مستجدات الفيروس، أن 150 عينة أظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، واليوم لم يتم تسجيل أي إصابة، والأرقام تبعث على الارتياح لكن لم ننته بعد من هذا الوباء، مشددا على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة، والبقاء بالمنازل، لمحاربة هذا الوباء والانتصار عليه.وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أطلع سفراء وممثلي وقناصل دول العالم لدى فلسطين عن احتياجات شعبنا لمواجهة كورونا والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، خلال اللقاء الذي جرى اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس.