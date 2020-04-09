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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التنمية الإفريقي: كورونا يحفز للاستثمار في الأطقم الطبية بالقارة السمراء

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:42 م
البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية
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أكد البنك الأفريقي للتنمية، أنه فيما يحتفل المجتمع الدولي بمساهمات العاملين الصحيين والاعتراف بهم، والذين يتواجدون على الخطوط الأمامية للاستجابة الدولية المستمرة لجائحة كورونا المستجد "كوڤيد-19"، فإن الوباء ينبغي أن يمثل حافزًا إضافيًا، لتحديد أولويات الاستثمار في العاملين الصحيين في القارة السمراء.

وأشار البنك، في سياق تقرير نُشر عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى عاملين صحيين مدربين جيدًا يمكنهم الاستجابة بفعالية أثناء الأوبئة والأزمات الصحية الأخرى، موضحا، أن مشاركته في أسبوع العاملين الصحيين العالمي 2020 (5-11 أبريل) الذي أطلق تحت عنوان "رواد على الخط الأمامي" تمحورت حول أن العاملين بمجال الصحة غالبا ما يعرضون أنفسهم وأسرهم لخطر كبير أثناء عملهم لإنقاذ وتحسين الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار "كوڤيد -19" في تهديد الأرواح، وسبل العيش والأنظمة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا، بدأ البنك في نشر الموارد المالية لمساعدة البلدان الأفريقية في مكافحة الوباء، حيث وافق الأسبوع الماضي على منحة قدرها 2 مليون دولار لمنطقة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا لاستخدامها في تعزيز قدرة 41 دولة أفريقية على الوقاية من العدوى واختبارها وإدارة الحالات.

وأضاف، البنك في تقريره أنه خلال يوم الصحة العالمي تم الاعتراف بالممرضات والقابلات على وجه التحديد بين جميع العاملين الصحيين، لدورهم الحيوي في تعزيز الأهداف الصحية الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، وصحة الأم والطفل، والأمراض المعدية وغير المعدية، ومع ذلك، ففي عام 2018 لم يكن لدى أفريقيا سوى 1.06 ممرضة وقابلة لكل 1000 شخص، وبالنظر إلى الزيادة السكانية في القارة، فإن هذا أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وكذلك أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

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