طرح البرومو الرسمي لمسلسل «ليالينا» (فيديو)

"ليالينا" من بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي وصابرين، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.





طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ليالينا" للنجم غادة عادل، البرومو الرسمي للعمل الذي تنتجه شركة سينرجي، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنتج تامر مرسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".المسلسل سيتم عرضه على قناتي "سي بي سي" و"سي بي سي دراما"، وتدور أحداثه في فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.