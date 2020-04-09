الصين تعلق السماح للطلبة بمواصلة تعليمهم العالي في تايوان

قررت الصين، اليوم الخميس، تعليق السماح لخريجي المدارس من جميع المستويات بمواصلة دراستهم في تايوان هذا العام.وذكرت وزارة التعليم الصينية في بيان اليوم، أن القرار اتخذ بعد النظر في أوضاع الوقاية والسيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والعلاقات عبر المضيق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لطلاب البر الرئيسي الصيني الذين يدرسون حاليا في جامعات تايوان، يمكنهم اختيار مواصلة دراستهم في الجزيرة إذا كانوا يرغبون في ذلك.وأضافت الوزارة أن العمل الأكثر إلحاحا في الوقت الحاضر يتمثل في إزالة العوائق التي تحول دون عودة طلاب البر الرئيسي إلى الجزيرة للفصل الدراسي الجديد وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، لافتة إلى أن سياسات الاستقدام في جامعات البر الرئيسي للطلاب التايوانيين لم تتغير هذا العام.وكانت سلطات تايوان قد أعلنت في 6 فبراير تعليق السماح لسكان البر الرئيسي بزيارة الجزيرة، الأمر الذي جعل الطلاب الذين يدرسون في تايوان غير قادرين على العودة إلى الدراسة بعد بدء الفصل الدراسي الجديد، وهو ما اعتبرته الوزارة تقويضا للحقوق والمصالح المشروعة لطلاب البر الرئيسي الذين يدرسون في تايوان.