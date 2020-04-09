بطل سباق فرنسا يعرض دراجته في مزاد خيري

أعلن إيجان بيرنال بطل سباق فرنسا للدراجات، عرض دراجته وعددا من قمصانه للبيع في مزاد من أجل تقديم أعمال خيرية للأطفال في كولومبيا.وقال بيرنال "23 عاما": إنه سيطرح دراجته من طراز "بيناريلو"، بالإضافة لقميص أبيض من سباق فرنسا 2019، (لأفضل متسابق صاعد) وقمصان صفراء وقميص فريق "إنيوس" للبيع في مزاد، موضحا أن إيراد المزاد سيقدمه لصالح مؤسسة خيرية تزود الأطفال الكولومبيين بالطعام.كما عرض البولندي ميخاو كفياتكوفسكي، بطل العالم 2015، عدة شقق سكنية يمتلكها للأطباء والممرضين.