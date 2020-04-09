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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ المنيا: نستغل فترة حظر التجول في تطهير وتعقيم المؤسسات (فيديو)

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:32 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
رباب الأهواني
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تقوم بتطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والمتمثلة في فرض حظر التجوال، وإغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة.

وأضاف"القاضي"، خلال مداخلة تليفزيونية، اليوم الخميس، أن هناك حملات مستمرة لرش وتطهير وتعقيم كافة الشوارع والمدن والقرى على مستوى المحافظة.

وتابع محافظ المنيا، أننا نستغل فترات حظر التجوال في رفع المخلفات وتطهير كافة المؤسسات والمصالح الحكومية بالمحافظة، مشددًا على أن الأوضاع في المنيا مستقرة، وكان هناك قريتين تحت العزل بسبب فيروس كورونا، وتم إنهاء عزلهم اليوم لعدم وجود أي أعراض أو إصابات بين المواطنين الموجودين بالعزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، ألغت إجراءات عزل قريتي القيس وأبو جرج التابعتين لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وذلك عقب انتهاء فترة الحجر المنزلي التي خضع لها سكان القريتين.

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