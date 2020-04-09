روسيا ترسل مساعدات للبوسنة والهرسك لمكافحة كورونا

قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن وزير الدفاع سيرجي شويجو، أعطى تعليمات بإرسال مساعدات للبوسنة والهرسك لمكافحة فيروس كورونا.وجاء نص التعليمات كالآتي: "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أعطى وزير الدفاع الجنرال سيرجي شويجو تعليمات بشأن التسليم الفوري للمساعدة إلى البوسنة والهرسك في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد"، ولم يحدد القرار كمية أو نوعية المساعدات.