رئيس الوزراء الفلسطيني: ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، إن الموازنة العامة الفلسطينية مهددة بارتفاع العجز فيها إلى 1.4 مليار دولار لانخفاض الإيرادات لأكثر من 50% بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.وصرح اشتية في بيان عقب اجتماعه مع سفراء وقناصل وممثلي عشرات الدول لدى فلسطين عبر الانترنت، بأن الخطة الفلسطينية لمواجهة الفيروس تحتاج 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي.وذكر أن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء أمس بدء العمل بموازنة طوارئ في الأراضي الفلسطينية فورا في ظل أزمة فيروس كورونا دون أن يحدد قيمتها الإجمالية، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 263 إصابة بينهم 44 حالة شفاء فيما سجلت حالة وفاة واحدة.