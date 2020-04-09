وفاة نجل الفنان الراحل محمد رشدي

أعلن طارق رشدي، نجل الفنان الراحل محمد رشدي، عن وفاة شقيقه عادل، وذلك بعد صراع مع المرض.وكتب طارق رشدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "له ما أعطى ولله ما أخذ وله الحمد وكل شيء عنده بمقدار.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي الأكبر رشدي (عادل) بعد معاناة مع المرض استمرت خمس سنوات.. أسألكم الفاتحة والدعاء له بالمغفرة".وتوفي الفنان الكبير محمد رشدي، يوم 2 مايو 2005 عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.