حملات تموينية وإزالة تعديات في 5 محافظات

شنت الأجهزة التنفيذية في عدة محافظات اليوم الخميس، حملات استهدفت المرور على المحال التجارية ومحلات الجزارة والسلع الغذائية والمواد التموينية، بجانب إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.ففي محافظة الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة علاء عبد الجابر رئيس المركز، حملة مكبرة استهدفت المرور على المحال التجارية ومحلات الجزارة والسلع الغذائية والمواد التموينية، وذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة الأسعار والسلع المقدمة للمواطنين.وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تضمنت 8 محاضر ذبح خارج المجازر، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر بيع سكر تموين فى سوبر ماركت، وتم تحرير محاضر جنح أمن دولة طوارئ للمخالفين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.وفي محافظة بنى سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم أن المحافظة تعتمد على تنفيذ أليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة فى نطاق المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني.وأوضح المحافظ أنه تم "خلال أقل من أسبوع " إزالة ما يقرب من 200 حالة تعد سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة، لافتًا إلى متابعته بشكل يومي للحملات المنفذة لمواجهة التعدىات على الأراضى الزراعية، بجانب ملف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أية تعديات مستجدة، مشيرا إلى اجتماع لجنة البت والتي تم خلالها الموافقة على 18 طلب تقنين جديد، ليصل بذلك عدد الموافقات إلى 1616 طلبا، فيما بلغ عدد العقود الإبتدائية المحررة إلى 401 عقد بواقع 287 طلب مباني و114 طلب زراعة.وفي محافظة المنيا، قال المحافظ أسامة القاضي، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه تم أزالت 22 حالة تعد على اراضى الدولة و70 حالة مباني.وأكد استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.وأوضح المحافظ أنه سيتم إزالة جميع الأبراج السكنية المقامة على الأراضي الزراعية والصادر لها قرارات إزالة مشيرًا الى أنه لا استثناءات وسيتم تطبيق القانون على الجميع.وكلف المحافظ، رئيس مدينة المنيا بعمل حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة بمنطقة شرق النيل والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.وفي محافظة كفر الشيخ تابع المحافظ جمال نورالدين، إستمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف إستنزاف الأراضي بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية بمركز ومدينة دسوق، وتم التصدى وإزالة 4 حالات تعدي بقرى الكنيسة وسنهور ومحلة أبوعلي والعجوزين.وفي محافظة الدقهلية، وجه المحافظ أيمن مختار رؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا تمكنت من إزالة حالتين تعدي بناحية منشأة البدوي بمساحة 2 قيراط وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين من إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط و3 سهم.