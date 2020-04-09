مرشحو النيابة الإدارية يطلقون مبادرة «إحنا لبعض سند»

يأتي ذلك انطلاقًا من مسئوليتهم نحو المجتمع المصري لتخطي تحدى فيروس كورونا ورغبتهم في الاستفادة القصوي من التدريب العملي لهم داخل الأكاديمية.





أطلق متدربو برنامج مرشحي هيئة النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب مبادرة «إحنا لبعض سند» في إطار الحرص الدائم للأكاديمية الوطنية للتدريب لإخراج نماذج ناجحة للمجتمع المصري خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.وتسعى المبادرة لمساعدة كل محتاج على مستوى الجمهورية وتعتمد بشكل أساسي على المساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي والعلاجي.