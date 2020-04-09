ألمانيا: منطقة اليورو تقترب من حزمة اقتصادية لتخفيف أثر كورونا

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن وزراء مالية منطقة اليورو يقتربون من تسوية خلافاتهم التي تحول دون الموافقة على برنامج بمليارات اليورو لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.وقال شولتس: "يبدو أن الاتفاق ممكن"، مشيرا إلى أن هولندا الوحيدة المطالبة بشروط صارمة لدول مثل إيطاليا وإسبانيا لكي تسحب من أموال المساعدات، قد خففت موقفها.