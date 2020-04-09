إيبارشية ملوي تطلق الاجتماع العام للسيدات «أونلاين»

تطلق إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، مساء اليوم الخميس، اجتماع السيدات "أونلاين" عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للإيبارشية.وتحرص الإيبارشية بالوقت الراهن على تقديم جميع اجتماعاتها والأنشطة الكنسية بدون حضور الأقباط وذلك للحد من التجمعات، وذلك في إطار إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.