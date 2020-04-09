مقترح برلماني لتدشين صندوق مخاطر لعمال النظافة بهدف رعايتهم

تقدم النائب وجيه حسين أباظة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، وذلك لتدشين صندوق مخاطر لعمال النظافة لتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.وقال أباظة، في مقترحه، إن عمال النظافة في مقدمة الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا جنبًا إلى جنب مع أبناء الجيش الأبيض، ويقع على عاتقهم دور كبير في هذه الفترة في جميع القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المحافظات.وأشار إلى أن عامل النظافة وجامع القمامة، في خطر داهم حيث يواجهون كورونا وجهًا لوجه بشكل يومي، بحكم طبيعة عملهم، كما أنهم الأكثر عُرضة للسقوط - لاقدر الله - كضحية للكثير من الأسباب، والتي يأتي على رأسها، افتقادهم لأبسط احتياطات الأمان المعروفة، علاوة على افتقادهم الصوت الذي يعبر عنه ويطرح معاناتهم ومشاكلهم، وحجم المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا، فضلًا عن غياب الكيان الرقابي كباقي المهن المجتمعية الذي يدافع عنهم وعن مصالحهم.ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق لرعاية المخاطر لعمال النظافة على غرار الصندوق الذي تم تدشينه لصالح أعضاء المهن الطبية، مدعوم من الدولة والمؤسسات وجميعات رسمية وأهلية تقدير لدور عمال النظافة في المجتمع.