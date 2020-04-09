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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يحذر من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة أزمة «كورونا»

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:04 م
النائب خالد أبو طالب،
النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب،
إسلام نصير
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حذر النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من ازياد معدلات البطالة في مصر بعد عودة الآلاف من المصريين في الخارج إلى بلدهم، نتيجة للظروف الحالية التي يشهدها العالم والتي أثرت بالسلب على العمالة المصرية في دول الخليج وأوروبا.

وأشار أبو طالب- في بيان له اليوم الخميس- إلى أنه وفقًا لآخر تقرير رسمي معتمد صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 8 % خلال الربع الرابع من عام 2019، لكن المعدل ارتفع 2 % على  أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأضاف النائب، أن أغلب العاملين في مصر الذي يقدر عددهم 28.925 مليون فرد من قوة العمل، يتمركز منهم 3 مليون فرد يعملون في الجهاز الإداري للدولة، والباقي يتمركز في القطاع الخاص، وفي المشروعات كثيفة العمالة في المدن الجديدة.

ونوّه إلى أن الأمر حاليًا يختلف جذريًا جراء أزمة كورونا، نتيجة توقف القطاع الخاص، والمشروعات القائمة، فضلًا عن عودة الآلاف من دول الخليج وأوروبا، مما يتطلب من الحكومة، ضرورة إجراء دراسة للتعامل مع هذا الملف حيث سيترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة، مالم نتحرك لإيجاد حلول جذرية وآليات معينة لاستيعاب العاملين من الخارج.

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