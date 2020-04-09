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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: مضاعفة موزانة القطاع 3 مرات دعما لـ«التحول الرقمي»

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:03 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جهود الوزارة في دعم خطة الدولة الشاملة لموجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ علي المواطنين.

وقال الوزير في تصريحات لـ "الدستور" إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لعملية التحول الرقمي والبني التحتية لبناء "مصر الرقمية" ما أدى إلى مضاعفة الدولة لموازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3 أضعاف خلال السنة المالية الجديدة 2020-2021.

وأكد أن البنية المعلوماتية لمصر أثبتت كفاءتها خلال الأسبوع الماضي حين تم استخدمها ودخل عليها أكثر من 600 ألف طالب ليؤدوا اختبارات تجريبية للصف الأول الثانوني ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد، ولم نتلق شكوى واحدة طوال فترة الامتحانات وهذا يثبت أن الشبكة قادرة على تحمل هذه الأحمال.

وأوضح الوزير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يراقب أداء شبكة الإنترنت عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية وشركات الاتصالات العاملة بالسوق، وتم رفع قدرة وكفاءة الشبكة لكي تستوعب الأحمال الزائدة، وسيتم رفعها مرة أخرى إذا تتطلب الأمر ذلك بعد تغيُر أنماط استخدام الإنترنت وساعات الذروة للمستخدمين والتي تجاوزت أكثر من 12 ساعة في الوقت الحالي.

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