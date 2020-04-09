البنك المركزي يكشف تفاصيل معدلات التضخم

أعلن البنك المركزي المصري وصول معدلات التضخم خلال مارس إلى ١.٩%، فيما وصل معدل التضخم الشهري خلال مارس إلى 0.4% مقارنة بـ 0.5% خلال مارس 2019 و0.2%خلال فبراير 2020.بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (105.8) نقطة لشهر مارس 2020، مسجلًا ارتفاعًا قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2020.ترجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، هذا بالرغـم من انخفاض أسعار الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%).