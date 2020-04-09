رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تنهي خدمة مؤذن وتلغي تصريح خطيب لمخالفة «غلق المساجد»

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:16 م
مختار جمعة
مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خدمة المؤذن أحمد محمد محمد رجب وإلغاء تصريح خطابة خطيب بالمكافأة لمخالفة قرار غلق المساجد ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بأن المؤذن قام بإعطاء مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف بمحافظة المنوفية، لأخيه محمد محمد محمد رجب خطيب بالمكافأة والذي شرع في إقامة درس لإحياء لليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7 إبريل.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشددت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمورهامة وهي:

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها، بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

موضوعات متعلقة

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

«النقل»: تعديل مواعيد السكك الحديدية طبقًا للحظر.. وقطارات إضافية

ترحيل السورية «هيام صبحي» لأسباب تتعلق بالصالح العام

«التعليم»: 15 مايو آخر موعد لتسليم البحث لطلاب النقل والإعدادية

الصور

image description

حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط

image description

صرف المعاشات.. اليوم

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

وزير التعليم يعلن موضوعات البحث لطلاب النقل والإعدادية (فيديو)

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

إيطاليا تطلق مبادرة «الحياة أولا» لمواجهة كورونا

الصحة

التدخين يزيد من خطر الإصابة بكورونا

فلاتر الهواء في غرف مرضى الربو تساعدهم على التنفس

مبتكرون يطورون أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

منوعات

معهد الأمراض المعدية بأمريكا: وفيات كورونا أقل من التوقعات السابقة

مصر تحتل المركز الــ51 عالميا فى التصنيف الشهرى للفيفا

iRead تطلق العديد من الأنشطة الإيجابية والتفاعلية على صفحات التواصل الإجتماعي للتشجيع على البقاء في المنزل

«ديزني» تتخطى عتبة 50 مليون مشترك حول العالم

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
كنت صبيًا في السبعينات!
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
المزيد

الثقافة

عواض: قصور الثقافة تشارك بمبادرة خليك في البيت.. ومشروع النشر مستمر

«ناشرون» تطرح رواية «غُربة يهودية» لرجاء بندر

حسام المقدم: كورونا جعلت الكابوس يسبق الفن بأميال من الخيال

عمرو العادلي: كورونا قد تعيد الاشتراكية وتضعف سوق الكتاب