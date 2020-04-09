«الأوقاف» تنهي خدمة مؤذن وتلغي تصريح خطيب لمخالفة «غلق المساجد»

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خدمة المؤذن أحمد محمد محمد رجب وإلغاء تصريح خطابة خطيب بالمكافأة لمخالفة قرار غلق المساجد ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية والتي أفادت بأن المؤذن قام بإعطاء مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف بمحافظة المنوفية، لأخيه محمد محمد محمد رجب خطيب بالمكافأة والذي شرع في إقامة درس لإحياء لليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7 إبريل.وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.وشددت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمورهامة وهي:1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها، بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.