«التضامن» تنقل سيدة كرموز وطفليها إلى مركز استضافة بالإسكندرية

استجاب فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لبلاغ وارد للوزارة بوجود سيدة متواجدة في الشارع مع طفلين في منطقة كرموز، تداول مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي قصتها.وتوجهت وحدة الأمل 2، لبحث البلاغ وتمشيط المنطقة بحثًا عن السيدة وبالفعل تم العثور عليها، وتبين أنها تدعى (ع.أ.م) 37 عامًا معها طفلة 5 سنوات وطفل عمره عامين وسبق التعامل مع السيدة من قبل بمنطقه أبو العباس ورفضت الإيداع، وهي ضحية زوجها والد الأطفال الذي كان يعمل في شركة "المقاولون العرب" وتزوجها وهي من محافظة الشرقية واصطحبها إلى محافظة القاهرة للإقامة فيها.وبعد 5 سنوات زواج تم الانفصال، ثم انتقلت الحالة إلى الإسكندرية وقدمت طلبًا إلى المحافظة للبحث عن مكان للإقامة والعمل لكنها تعرفت على رجلٍ آخر وتزوجته عُرفيا بغرض الحماية من الشارع، ولكنه كان يُعاني من شلل في الحركة ولا يستطيع السير فكان يستغلها في جلب المال له بالتسول وعندما ارهقت من العيش معه تركته.وتواصل الفريق مع مديرية التضامن لتوفير مكان للحالة، وبالفعل تم اصطحابها إلى جمعية مصطفى كامل للمرأة المعنفة (مركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية) للإقامة مع أطفالها.