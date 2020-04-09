الصين تدعو لاستمرار الحوار بين أمريكا وروسيا بشأن «ستارت الجديدة»

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن دعمها لاستمرار المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت الجديدة"، باعتبارها السبيل الوحيد بين البلدين للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم الخميس، إن المعاهدة لا تتصل بالعلاقات الروسية الأمريكية فحسب بل بالاستقرار العالمي، معربا عن أمله في توقيعها قريبا بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.وأضاف جيان، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن يلقى اهتماما واسع النطاق من دول العالم.