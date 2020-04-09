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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو إلى معالجة قضية الأسلحة الكيميائية السورية بصورة مناسبة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:11 م
الأسلحة الكيميائية
الأسلحة الكيميائية
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دعت الصين، اليوم الخميس، إلى احترام بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بصورة صارمة، وتجاوز الخلافات من خلال الحوار، ومعالجة قضية الأسلحة الكيميائية السورية "بصورة مناسبة"، وحماية الاتفاقية، والامتناع عن أي سلوكيات قد تضر بالسلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، اليوم، تعليقا على إصدار فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرًا أوليًا، قال فيه إن "الجيش السوري نفذ ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية" في مارس عام 2017.

وأكد جيان، معارضة بلاده الثابتة لاستخدام أي دولة أو منظمة أو أفراد أسلحة كيميائية تحت أي ظرف ولأي غرض، وتؤيد إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقات شاملة وواقعية وعادلة بشأن إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية وفقا لأحكام المنظمة واستخلاص استنتاجات تصمد أمام الواقع والتاريخ.

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