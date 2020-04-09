تركيب أعمدة إنارة وتطهير أحياء أكتوبر الجديدة (صورة)

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إنه يتم وضع أعمدة إنارة بالأحياء ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، مشيرا إلى أنه تم البدء بأعمال الأسفلت بقطاع "د" بشارع 32.وأوضح رئيس الجهاز- في بيان اليوم- أنه يجري استكمال تنفيذ طبقة الأسفلت بباقي شوارع قطاع "د" بالإضافة إلى مواصلة أعمال المرافق والاتصالات المتبقية بالقطاع، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تركيب أعمدة إنارة الطريق الواصل من مزلقان السكة الحديد حتى المنطقة السادسة بمشروع "ابنى بيتك" ومشروع "دجلة بلمز" مرورا بمشروع سكن مصر.وشن رئيس الجهاز حملة لاستكمال أعمال تطهير وتعقيم وسائل المواصلات العامة ورش الشوارع العامة بالمراكز التجارية، مع نشر الوعي الصحي والسلامة العامة للمواطنين بالمدينة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.