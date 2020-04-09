الجمعيات الأهلية: الدولة تقدم نموذجًا رائعًا في إدارة أزمة كورونا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات بدأت منذ اللحظات الأولى باتخاذ كافة التدابير لمواجهة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة تقدم نموذجا في إدارة أزمة كورونا.وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطة مواجهة كورونا تعتمد على عدة محاور، أولها التوعية من خلال طباعة بوسترات لاصقة بمشاركة 57 ألف جمعية أهلية، حول طرق الوقاية من فيروس كورونا.وأشار إلى أن الاتحاد أيضًا قام بتقديم الدعم الطبي للكمامات، الجوانتى الطبي، وتطهير المقرات عن طريق عدد كبير من الشباب المتطوع، بالتعاون مع وزارة الصحة وتوفير عدد كبير من المتطوعين وأيضا توصيل الأدوية لكبار السن.