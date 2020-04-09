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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة المحامين: قيد محامي محكوم عليه بالإعدام تم بـ «حسن نية»

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:05 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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أصدرت نقابة المحامين، بيانا للرد على ما تم تداوله بشأن إعادة قيد محامي إخواني محكوم عليه بالإعدام بجداولها والذي أشار ت فيه إلى أن ما حدث تم بحسن نية وليس عن قصد سيء.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين: "في يوم الخميس الموافق 942020 تم سماع إيضاحات أبوبكر ضوه عضو مجلس النقابة الحالي والسابق، وإيضاحات نبيل صلاح مدير لجنة القبول، كما سمعنا ما أبدت به السيدة هانم السيد موظفة بالنقابة العامة بخصوص تفعيل قيد هشام حمدي حامد عبدالحميد الكومي، وما لابس ذلك من خطأ حال كونه صادر ضده حكم قضائي عن الانتماء إلى جماعة الإخوان وعن المشاركة باعتصام النهضة".

وأوضح" عطية" في البيان " فهمنا من مجمل رواية الجميع أن الأستاذ أبوبكر ضوه، عضو مجلس النقابة السابق والحالي بالفعل قد اتصل بالسيدة هانم السيد الموظفة بالنقابة وأنهى إليها تنفيذ قرار الإعادة من الزوال، وأن ذلك يتم بالرجوع إلى رئيسها في العمل، الأستاذ نبيل صلاح مدير لجنة القبول، واستبان لنا أن السيدة هانم السيد قد أجرت التفعيل دون العرض على رئيسها الذي تصادف عدم وجوده في هذا اليوم".


وأكد نقيب المحامين أنه " تبين لنا من الإفادة التي عرضت، أنه لم يتم استخراج بطاقة عضوية للأستاذ هشام الكومي، وأن الخطأ الذي حدث، حدث بحسن نية دون قصد سيء، وأنه قرر استدعاء عناية الجميع بوجوب الالتزام بالتأشيرات الكتابية والالتزام بالاختصاصات المحددة سواء لأعضاء المجلس أو لكافة الأطراف القائمة على التنفيذ، كما قرر إلغاء تفعيل قرار العودة من الزوال للأستاذ هشام حامد عبدالحميد الكومي ووقف أي إصدار بطاقات له".

وأعلن "عطية" عن إخطار مصلحة الأحوال المدنية، وكذا مصلحة وثائق السفر والهجرة بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومي لمخالفته للواقع والقانون.

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