حلا شيحة: «دهب عيرة» نقلة نوعية في مشواري الفني

عبرت الفنانة حلا شيحة، عن سعادتها بالتواجد في مسلسل (دهب عيرة) المقرر عرضه في رمضان المقبل، واعتبرت أن العمل يعد نقلة في مشوارها الفني.وقالت حلا شيحا -في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إنها تتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا.وأضافت: "أشعر أن تلك الخطوة نقلة كبيرة وأتمنى النجاح فيها لأنني أقدم بالفعل عملًا مختلفًا، ومتأكدة أنه سينال إعجاب الجمهور"، وأكدت أنها تطمح أن تُحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة.ويسابق صنّاع المسلسل الزمن للانتهاء من التصوير، حيث تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.يشارك في بطولة المسلسل يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.