«السياحة»: استمرار إغلاق المتاحف حتى 23 أبريل

قررت وزارة السياحة والآثار استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزيارة لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى استمرار غلق كل المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية وحتى ٢٣ أبريل ٢٠٢٠.ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باستمرار تطبيق حظر التجوال وتعليق حركة الطيران والاحتفاليات التي تضم عددًا كبيرًا من تجمعات المواطنين، واستمرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الرياضية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وخلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كل المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكل المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ يوم الإثنين الموافق ٢٣ مارس وحتى ١٥ أبريل الجاري.