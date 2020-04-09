استمرار غلق المتاحف والنوادى الصحية وحمامات السباحة بالفنادق

قررت وزارة السياحة والآثار استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية أمام الزيارة لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى استمرار غلق كل المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية.يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باستمرار حظر التجول وتعليق حركة الطيران والاحتفالات التي تضم تجمعات المواطنين، واستمرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الرياضية، وذلك استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء تداعيات فيروس "كورونا المستجد".