رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تمدد إجراءات مكافحة كورونا وتفرض الكمامات إجباريًا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:56 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تعتزم بولندا تمديد فترة الإجراءات الحالية الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض تغطية الفم والأنف "ارتداء الكمامات" في الأماكن العامة اعتبارا من 16 أبريل.

وقال رئيس الوزراء، ماتيوز موراويكي، في مؤتمر صحفي إن "القيود مفيدة، وتأتي بنتائج جيدة".

وسوف يستمر غلق الحدائق والغابات والجادات ودور السينما والمسارح، فضلا عن المتاجر في مراكز التسوق- باستثناء متاجر البقالة أو الصيدليات- حتى 19 أبريل.

وحتى هذا التاريخ أيضا، سوف يستمر سريان القيود المفروضة على عدد الأشخاص والذي يجب ألا يتم تجاوزه في المتاجر وأيضا عدد المتواجدين في الكنائس.

وحث رئيس الوزراء السكان على الامتناع عن الزيارات العائلية في عيد الفصح.

وسوف تبقى المدارس مغلقة حتى 26 أبريل، مع تأجيل الامتحانات في ختام العام الدراسي للتعليم الابتدائي والثانوي.

وسوف يتم تعليق السفر الجوي والقطارات الدولية للركاب في نفس الإطار الزمني.

وتم تمديد حظر دخول البلاد لغير المقيمين والالتزام بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند العودة إلى بولندا حتى 3 مايو.

ولا يزال الحظر على تنظيم الفعاليات الحاشدة ساريا حتى إشعار آخر.

وقال رئيس الوزراء إنه في الوقت نفسه فإنه بعد عيد الفصح ترغب بولندا في أن تقدم خطة لتخفيف بعض القيود المتعلقة بالاقتصاد.

وذكر وزير الصحة، لوكاس سزوموسكي، خلال المؤتمر: "الناس يمرضون ليس فقط بكورونا"، متابعا: "نحن بحاجة إلى الاقتصاد وإلى أن تمضي الدولة قدما حتى تكون لدينا الوسائل اللازمة لعلاجهم".

وسجلت بولندا 5341 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و164 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن موضوعات البحث لطلاب النقل والإعدادية (فيديو)

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

أقصاهم «التنظيم والإدارة» من الكادر.. الفنيون الصحيون يستغيثون بالسيسي

الصور

image description

حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط

image description

صرف المعاشات.. اليوم

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

وزير التعليم يعلن موضوعات البحث لطلاب النقل والإعدادية (فيديو)

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

إيطاليا تطلق مبادرة «الحياة أولا» لمواجهة كورونا

الصحة

التدخين يزيد من خطر الإصابة بكورونا

فلاتر الهواء في غرف مرضى الربو تساعدهم على التنفس

مبتكرون يطورون أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

منوعات

معهد الأمراض المعدية بأمريكا: وفيات كورونا أقل من التوقعات السابقة

مصر تحتل المركز الــ51 عالميا فى التصنيف الشهرى للفيفا

iRead تطلق العديد من الأنشطة الإيجابية والتفاعلية على صفحات التواصل الإجتماعي للتشجيع على البقاء في المنزل

«ديزني» تتخطى عتبة 50 مليون مشترك حول العالم

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
كنت صبيًا في السبعينات!
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
المزيد

الثقافة

عواض: قصور الثقافة تشارك بمبادرة خليك في البيت.. ومشروع النشر مستمر

«ناشرون» تطرح رواية «غُربة يهودية» لرجاء بندر

حسام المقدم: كورونا جعلت الكابوس يسبق الفن بأميال من الخيال

عمرو العادلي: كورونا قد تعيد الاشتراكية وتضعف سوق الكتاب