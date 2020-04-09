المخرج محمد سامي يبدأ مونتاج الحلقات الأولى من «البرنس»

بدأ المخرج محمد سامي، عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من مسلسله الجديد (البرنس) بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.وقال سامي - في تصريحات صحفية - إنه بدأ عمليات المونتاج والمكساج للانتهاء من تسليم الحلقات الأولى للشركة المنتجة نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مضيفا أنه من المقرر أن يستأنف خلال الساعات المقبلة تصوير المشاهد الأخيرة المتبقية من المسلسل، حيث لم يتبق له سوى أربعة أيام تصوير.وتابع إنه وفريق العمل يتخذون أقصى درجات الحذر والوقاية تجنبا لخطر فيروس كورونا، معربا عن سعادته بردود أفعال الجمهور على البرومو الدعائي للمسلسل الذي طرح منذ يومين عبر مواقع التواصل الاجتماعي."البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، سلوي عثمان، محمد علاء، أحمد زاهر، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.ويعد هذا العمل التعاون الثاني بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي عقب مسلسل "الأسطورة"، الذي عرض في رمضان ٢٠١٦ وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.