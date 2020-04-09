السيسي يشدد على توفير أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المشروعات الجارية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه "في إطار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم (الخميس) بعض مواقع المشروعات الإنشائية؛ فقد وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية".وشدد الرئيس، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، على "ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، حرصا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".وأوضح المتحدث، أن توجيهات الرئيس جاءت في ضوء ما تلاحظ لسيادته من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع".