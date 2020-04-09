الأسهم الأمريكية تقفز عند الفتح بعد تحفيز ضخم من مجلس الاحتياطي

قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس، بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجا حجمه 2.3 تريليون دولار لتدعيم الحكومات المحلية والشركات، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 6.6 مليون الأسبوع الماضي من 6.87 مليون معدلة بالزيادة الأسبوع السابق.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.09 نقطة بما يعادل 1.10 بالمئة ليصل إلى 23690.66 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 27.01 نقطة أو 0.98 بالمئة مسجلا 2776.99 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 78.11 نقطة أو 0.97 بالمئة إلى 8169.01 نقطة.